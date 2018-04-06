الإسكان تدشن موقعا إلكترونيا جديدا

راندا المنشاوى وكيل وزارة الإسكان

بدور إبراهيم:



دشنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، موقعا إليكترونيا جديدا (www.mhuc.gov.eg موقع إلكتارونى)، ليكون نافذة حديثة لها، ووسيلة للتواصل مع المواطنين ، ويتم من خلاله عرض جميع الأخبار والأنشطة المتعلقة بالمشروعات المختلفة التى تتولى الوزارة تنفيذها.



صرحت بذلك المهندسة راندة المنشاوي، وكيل أول وزارة الإسكان، المشرف على مكتب الوزير، موضحة أن الموقع يتمتع بواجهة متميزة، وتم تصميمه بطريقة تتيح للقارئ، سهولة تصفح الموضوعات المختلفة، وسرعة الوصول إلى المعلومات المطلوبة فى أقل وقت.



وقالت إنه يتم نشر الأخبار المتعلقة بمشروعات الوزارة على الموقع بشكل يومى، كما يتضمن الموقع تفاصيل المشروعات الرئيسية (الإسكان – المياه والصرف الصحى – الطرق والكبارى – تطوير المناطق العشوائية – التنمية المتكاملة) وكذا مشروع "بيت الوطن"، بجانب تفاصيل وصور المشروعات التي يجرى تنفيذها بالجيل الجديد من المدن الجديدة، ومنها (العاصمة الإدارية الجديدة - مدينة العلمين الجديدة - مدينة شرق بورسعيد - مدينة المنصورة الجديدة - مدينة الشيخ زايد الجديدة - مدينة غرب أسيوط - مدينة غرب قنا - مدينة توشكى).



وأضافت أنه يتم أيضاً نشر الإعلانات المختلفة بالموقع، وتمت إتاحة خاصية إرسال الأخبار على البريد الإلكترونى للقارئ بشكل دورى، ليقوم القارئ بالاشتراك فى النشرة البريدية على الموقع من خلال تسجيل بريده الإلكترونى، كما تم ربط الموقع بالصفحة الرسمية لوزارة الإسكان على موقع "فيسبوك".