مصدر بالمتحدة للأدوية: السعر الجديد للأنسولين لم يطبق حتى الآن

الانسولين

أحمد صبرى



نفى مصدر بالشركة المتحدة لتوزيع الأدوية توريد أصناف الأنسوين المستورد بالسعر الجديد، موضحا أن تلك الشائعات عارية عن الصحة ولم يتم تطبيق ذلك حتى الان .



وكانت وزارة الصحة قد وافقت على زيادة سعر الأنسولين المستورد من شركة نوفونورديسك الدينماركية من 38جنيها الى 55 جنيها على أن يطبق القرار على التشغيلات الجديدة وهو الأنسولين الأكثر تداولا فى مصر .



وأكد فى تصريحات لـ"المال" أن الشركة حملت كود العقار بالسعر الجديد على سيستم الصيدليات لكن لم يتم تطبيق الزيادة موضحا أن هناك كميات بالسعر القديم ويتم توريدها فى الوقت الحالى .