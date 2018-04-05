والد مريم ضحية اعتداءات بلندن: لن أتنازل عن حق ابنتي

مريم عبد السلام

أحمد صبرى



قال حاتم مصطفى والد مريم التى توفيت فى بريطانيا بعد الاعتداء عليها إنه لن يتنازل عن حق ابنته وسيتنازل عن التقاضي حاليا حتى يعود جثمانها لمصر ويتم دفنها لافتا الى أنه سيتخذ كل الاجراءات لإعادة حقها .



وأضاف فى مداخلة هاتفية له مع برنامج مساء دى ام سى على قناة دى ام سي أنه يوجد تعتيم غير مبرر من جميع الجهات المعنية بالتحقيق فى واقعة قتل مريم متهما برطانيا بالتعنت فى تشريح الجثمان .



وطالب السطات المصرية بالسماح له بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة البريطانية لتوصيل صوته موضحا أن الشرطة ترفض منحه ترخيص لذلك .

