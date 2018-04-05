EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بنـــوك
بنك القاهرة: نخطط لتحقيق أرباح تتخطى 2 مليار جنيه بنهاية 2018
الخميس 05 أبريل 2018 11:34 م
بنك القاهرة 00
أخر الأخبار
بنك القاهرة 00
سهير محمد
قال طارق فايد رئيس بنك القاهرة إنه تم وضع استراتيجية عمل لمجلس إدارة بنك القاهرة لمدة 5 سنوات.
وأوضح فايد لـ"المال" أن استراتيجية البنك ترتكز على محورين أساسيين الأول هو الموارد البشرية من خلال رفع كفائتهم وتدريبهم والثانى التوسع فى البنية التحتية التكنولوجية حيث نخطط للتوسع فى الخدمات المصرفية الرقمية وتطوير نظم الدفع وتم التعاقد مع شركة تومانس لتحديث انظمة التشغيل
وأشار إلى أن بنك القاهرة حصل على قرض مساند من المالك بنك مصر بقيمة 2 مليار جنيه لتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك ودعم الخطط التوسعية فى التمويل والاستثمار
وأضاف فايد "نخطط لتحقيق أرباح تتخطى 2 مليار جنيه بنهاية عام 2018 وتحقيق نمو فى محفظة الإقراض بنحو 25 % على مستوى كل القطاعات سواء الشركات الكبرى أو الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأوضح أن إجمالى محفظة الائتمان سجلت 42 مليار جنيه بنهاية عام 2017 مؤكدا البنك مستمر فى ترتيب القروض للقطاعات الاستراتيجية.
وقال إن البنك يمتلك محفظة كبيرة للتجزئة المصرفية ونطرح مجموعة من المنتجات التى تستهدف الشباب وطلبة المدارس ضمن خطة الشمول المالى بجانب التمويل متناهى الصغر والمدفوعات الإليكترونية.
وعلى جانب آخر قال فايد إنه لم يتحدد بعد موعد طرح بنك القاهرة أو النسبة التى ستطرح وهو ما سيحدده المستشار المالى مع البنك المركزى
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا