الشرق الأوسط للزجاج: لا توجد اقتراحات بشأن أرباح المساهمين

شركة الشرق الأوسط للزجاج

رجب عزالدين



قالت شركة الشرق الاوسط لصناعة الزجاج إن مجلس إدارتها لم يقترح توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالى المنتهى ديسمبر 2017.



جاء ذلك فى بيان من الشركة للرد على استفسارات البورصة المصرية حول توزيع أرباح عن عام 2017.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 63.4 مليون جنيه خلال العام المنتهي في ديسمبر 2017، مقابل خسائر بلغت 658.5 مليون جنيه في 2016.



وقفزت مبيعات الشركة إلى 1.3 مليار جنيه فى 2017 مقابل مبيعات بلغت 823.5 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 50.3 مليون جنيه، موزعاً عبر 5 ملايين سهم، بقيمة اسمية جنيه للسهم.







