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اقتصاد وأسواق
المشاط: مصر ستركز على جذب سياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا
الخميس 05 أبريل 2018 11:02 م
أخر الأخبار
خالد بدر الدين
أعلنت رانيا المشاط وزيرة السياحة المصرية اليوم الخميس إن مصر ستركز على جذب المزيد من السياح من آسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا الشرقية في الفترة المقبلة من خلال الحملات الترويجية.
وأضافت الوزيرة رانيا المشاط في مؤتمر صحفي بالقاهرة أن نسبة السائحين الوافدين لمصر من تلك الأسواق ضئيلة لكنها لم تذكر تفاصيل بشأن الأرقام المستهدفة للسائحين الوافدين إلى مصر.
وقالت المشاط التي تم تعيينها في يناير الماضى إن وزارتها تسعى إلى إعادة هيكلة الفنادق التي لم تضخ أي استثمارات في بنيتها التحتية منذ 2011، وذلك في ظل توقعاتها بتحسن أعداد السائحين الوافدين على مصر خلال الفترة المقبلة.
وأضافت الوزيرة المصرية أنها ستعمل على إعادة تنشيط صندوق الاستثمار بابيرس الذي يهدف إلى مساعدة الشركات والفنادق السياحية التي تواجه صعوبات وذلك عبر جذب رؤوس أموال أجنبية للصندوق.
وأكدت المشاط إن الوزارة ستوقع في الشهر الجاري بروتوكول تعاون مع شركة هواوي للقيام بدعاية سياحية لمصر في الصين من خلال الهواتف المحمولة.
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