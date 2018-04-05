مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة أبوظبى وهبوط مصر

خالد بدر الدين



تراجعت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة بقيادة مصر وصعدت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها أبوظبى بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1283 نقطة.

وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.6 % ليصل إلى 17411 نقطة بسبب سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الذى هوى بحوالى 10.0 % بعد أنقفز في الأيام القليلة الماضية ليسجل أعلى مستوياته منذ إدراج الشركة في نوفمبر 2007.

وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % لينزل إلى 3083 نقطة ليسجل خسائر لأربع جلسات متتالية مع هبوط سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بحوالى 3.3 % بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4794 نقطة.

وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1 % ليرتفع إلى 7953 نقطة مع صعود سعرى السهمين القياديين بنك الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 % و2.1 % على الترتيب.

وقفز مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.7 % ليصل إلى 4689 نقطة بفضل القطاع المالي وشركات الطاقة حيث زاد سعر سهم شؤكة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.9 % ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 40 شهرا وكان الأكثر تداولا في السوق كما صعد سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.8 % .

وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1 % ليزداد إلى أكثر من 8793 نقطة وقادت أسهم البنوك المكاسب في السوق مع صعود أسعار أسهم البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني ذوي الثقل في السوق 3.9 % و2.6 % على الترتيب.

بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4799 نقطة.