EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
أسواق عربية
مكاسب 4 بورصات عربية بقيادة أبوظبى وهبوط مصر
الخميس 05 أبريل 2018 09:31 م
البورصات العربية
أخر الأخبار
البورصات العربية
خالد بدر الدين
تراجعت مؤشرات 3 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الخميس بنسب ضعيفة بقيادة مصر وصعدت مؤشرات 4 بورصات أخرى تصدرتها أبوظبى بينما استقر مؤشر بورصة البحرين بدون تغيير عند 1283 نقطة.
وذكرت وكالة رويترز إن المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية هبط بحوالى 0.6 % ليصل إلى 17411 نقطة بسبب سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري الذى هوى بحوالى 10.0 % بعد أنقفز في الأيام القليلة الماضية ليسجل أعلى مستوياته منذ إدراج الشركة في نوفمبر 2007.
وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بأكثر من 0.3 % لينزل إلى 3083 نقطة ليسجل خسائر لأربع جلسات متتالية مع هبوط سعر سهم بنك الإمارات دبي الوطني بحوالى 3.3 % بينما خسر مؤشر بورصة الكويت نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4794 نقطة.
وتقدم مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بأكثر من 1 % ليرتفع إلى 7953 نقطة مع صعود سعرى السهمين القياديين بنك الراجحي والشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 2.3 % و2.1 % على الترتيب.
وقفز مؤشر سوق مال أبوظبي العام بأكثر من 1.7 % ليصل إلى 4689 نقطة بفضل القطاع المالي وشركات الطاقة حيث زاد سعر سهم شؤكة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) 5.9 % ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ 40 شهرا وكان الأكثر تداولا في السوق كما صعد سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.8 % .
وتقدم مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1 % ليزداد إلى أكثر من 8793 نقطة وقادت أسهم البنوك المكاسب في السوق مع صعود أسعار أسهم البنك التجاري القطري وبنك قطر الوطني ذوي الثقل في السوق 3.9 % و2.6 % على الترتيب.
بينما كسب مؤشر بورصة مسقط نسبة طفيفة بلغت 0.1 % ليستقر عند 4799 نقطة.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا