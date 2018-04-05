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اقتصاد وأسواق
موسكو تتجه نحو بكين وسط توترات تجارية مع واشنطن
الخميس 05 أبريل 2018 09:07 م
موسكو
أخر الأخبار
موسكو
خالد بدر الدين
أعلن اليوم الخميس وانغ يى وزير الخارجية الصيني في مؤتمر صحفي مشترك بموسكو مع نظيره الروسي سيرجي لافروف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيزور الصين الصيف المقبل وإن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات مع روسيا ليدل على أن هناك تطويرا للعلاقات بين البلدين وانعكاسا لضرورتها مع ظهور بوادر حرب تجارية بين بكين وواشنطن.
وقال وانغ يى إنه ناقش مع لافروف العلاقات الروسية الصينية التي حققت مستوى مرتفع لتحقيق المشاريع في مجال الطاقة والاستثمار والفضاء وغيرها من المجالات
وأكد أن هناك تعاون إنساني وثقافي يجري على قدم وساق بين البلدين وسيلتقى أيضا مع الرئيس بوتين خلال زيارته الحالية لموسكو وسيقدم له تهاني الرئيس الصيني بمناسبتة فوزه فى الانتخابات الرئاسية.
وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبدى استعداده للحوار مع نظيره الصينى مع تصاعد طبول الحرب التجارية عندما أعلنت حكومة بكين عزمها فرض جمارك بحوالى 25 % على 128 من المنتجات الأمريكية ردا على قرار ترامب بفرض جمارك تتراوح بين 15 % و 25 % على حوالى 1300 من المنتجات الصينية .
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