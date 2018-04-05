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اقتصاد وأسواق
تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا
الخميس 05 أبريل 2018 08:52 م
الذهب 99
أخر الأخبار
الذهب 99
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا بنحو 7 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا.
وسجل عيار 21 نحو 653 جنيهًا بدلًا من 660 جنيهًا، أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.
فيما سجل عيار 18 قيمة 560 جنيهًا، وعيار 24 نحو 747 جنيهًا مقابل 753 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1328 دولارًا، مقابل 1343 أمس.
وتراجع سعر الجنيه الذهب، اليوم، ليسجل 5225 جنيهًا مقابل 5265 أمس.
أسعار الذهب
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