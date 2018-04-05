تراجع أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 653 جنيهًا

عمر سالم









شهدت أسعار الذهب، اليوم الخميس، تراجعًا بنحو 7 جنيهات فى نهاية التعاملات اليومية؛ نتيجة انخفاض سعر الأوقية عالميًّا.





وسجل عيار 21 نحو 653 جنيهًا بدلًا من 660 جنيهًا، أمس، طبقًا لتصريحات وصفي أمين، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف.





فيما سجل عيار 18 قيمة 560 جنيهًا، وعيار 24 نحو 747 جنيهًا مقابل 753 جنيهًا، وانخفضت الأوقية لتسجل 1328 دولارًا، مقابل 1343 أمس.



