94 مليار جنيه القاعدة الرأسمالية للبنك الأهلي

ربحية البنك ستتأثر بتكلفة الشهادات ذات عائد 20%





سهير محمد ومنى عبد البارى









أكد هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلى المصرى، أن ربحية البنك ستتأثر من التكلفة المرتفعة للشهادات التى تمنح عائدًا 20% التى تم طرحها خلال الفترة الماضية، موضحًا أنه لا يوجد ما يعوض هذه التكلفة لكن لن يتم المساس إطلاقًا بالجدارة الائتمانية وتدعيم القاعدة الرأسمالية للبنك ومركزه المالى.





وقال عكاشة، فى تصريحات على هامش توقيع قرض "كيما" الذى تشارك فيه مجموعة من البنوك بإجمالى 7 مليارات جنيه، إن البنك مستمر فى دعم القاعدة الرأسمالية من خلال الأرباح المتراكمة والسيولة التى هى المصدر الأساس لدعم المركز المالى للبنك.





وأوضح أن القاعدة الرأسمالية للبنك وصلت إلى 94 مليار جنيه.





على جانب آخر كشف عكاشة أن شركة الأهلى كابيتال سيكون لها دور فعال فى الطروحات الحكومية لعدد من الشركات التى يمتلك فيها البنك عددًا من المساهمات.





وأشار عكاشة إلى أن قيام بنكى الأهلى ومصر بطرح الشهادات مرتفعة العائد، كان من منطلق الدور الداعم للدولة، فلم يكن تركيزنا على الربحية فقط، ولكن القيام بدور أساسى وهو الوساطة المالية ودعم الاقتصاد وتنميته، موضحًا أنه مع انتهاء آجال هذه الشهادات، من المتوقع أن يتم تجديدها من خلال الأوعية الادخارية المتاحة بالبنوك، خاصة أنها كان معظمها تحولت لهذه الشهادات من أوعية داخل البنك.





ونوه بأنه من المتوقع أن يكون هناك تغيرات فى تسعير المنتجات بالبنوك خلال الفترة المقبلة.



