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اقتصاد وأسواق
المشاط: نشارك بمعرض دبي لاستقطاب السائحين العرب مع اقتراب رمضان
الخميس 05 أبريل 2018 06:05 م
وزيرة السياحة
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وزيرة السياحة
"السياحة" أنفقت مليون دولار فقط على الحملات المشتركة في الخارج
دعاء محمود
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن الوزارة تسعى للانتهاء من ملف المستحقات المتأخرة لمنظمي الرحلات في برامج الدعم السابقة، مؤكدة أن سبب التأخر يعود إلى إجراءات إدارية تتعلق بأوراق تعمل الوزارة على الانتهاء منها.
وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية التي تم عقدها، اليوم، تحت عنوان السياحة والاقتصاد، أنه تم رصد نحو 9 ملايين دولار خلال العام الماضي للحملات المشتركة مع منظمى الرحلات بالخارج، مشيرة إلى أن ما تم إنفاقه حتى الآن مليون دولار فقط.
وقالت إن الوزارة ستشارك بمعرض السوق العربية الذى سيقام بمدينة دبي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل الحالي، مؤكدة أن الهدف من المشاركة في المعرض التركيز على السوق العربية، خاصة مع قرب دخول شهر رمضان.
ولفتت إلى أنها شاركت مع وزارة الآثار في افتتاح معرض توت غنخ أمون بأمريكا، مشيرة إلى أن هناك مباحثات مع اتحاد الغرف السياحية لإرسال ممثلين عن القطاع السياحي للتواجد في المعرض بهدف الترويج لمصر.
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