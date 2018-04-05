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اقتصاد وأسواق
السياحة تعقد بروتوكولا مع هواوي الصينية للترويج لمصر
الخميس 05 أبريل 2018 05:23 م
وزارة السياحة
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وزارة السياحة
المشاط: نصيب السياحة من السوق الآسيوية "ضئيل"
دعاء محمود
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة، تلقي عرض من شركة هواوي الصينية بهدف الترويج للمقصد المصري عبر أجهزة الهواتف المحمولة من خلال عرض صور للمناطق السياحية في مصر، لافتة إلى أنه من المقرر عقد بروتوكول تعاون بين الوزارة والشركة خلال الشهر الحالي.
وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة حاليًّا بأحد فنادق القاهرة بعنوان السياحة والاقتصاد، أنها عقدت اجتماعًا مع ممثلي الشركة والتي تعد أكبر شركة في الصين، موضحة أن هذه الخطوة تسهم في الترويج للمنتج المصري بالصين.
وأكدت أن نصيب مصر من السوق الآسيوية ضئيل، رغم أنها من الأسواق المهمة، مشيرة إلى أن الصين تصدر نحو 150 مليون سائح سنويًّا لجميع أنحاء العالم، وبإيرادات تصل إلى 200 مليار دولار سنويًّا، وتابعت أن من أولويات الوزارة في الفترة المقبلة التركيز على اجتذاب أكبر عدد من السائحين من السوق الآسيوية.
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