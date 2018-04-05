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اقتصاد وأسواق
المشاط : نسعى لإطلاق علامة تجارية سياحية لمصر بناء على طلب الرئيس
الخميس 05 أبريل 2018 05:13 م
رانيا المشاط
أخر الأخبار
وكيل البنك المركزي
دعاء محمود
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن القيادة السياسية تُولي اهتمامًا كبيرًا بالقطاع السياحي، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي عقد اجتماعًا معها، السبت الماضي، استغرق 4 ساعات؛ للحديث عن ملف الترويج لمصر وكيفية إطلاق علامة تجارية سياحية للمنتج المصري.
وأضافت المشاط، خلال الجلسة الحوارية المنعقدة حاليًّا بأحد فنادق القاهرة، بعنوان السياحة والاقتصاد، أن الرئيس شدد على أهمية بناء علامة تجارية للمنتج السياحي، خاصة أن مصر تمتلك منتجات سياحية لم يتم الترويج لها.
وأشارت إلى أن استراتيجية الوزارة للعمل بهذا الشأن ترتكز على استهداف الشباب وتنويع المنتج المقدم للسائح.
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