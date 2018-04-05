النيل تعتزم سداد مستحقات الجمهورية للأدوية العام المالى المقبل

شركة النيل للأدوية

شريف عمر



تستعد شركة النيل للأدوية، للانتهاء من سداد مستحقات شركة الجمهورية، البالغة 100 مليون جنيه، نهاية العام المالى القبل، فى إطار حرص إدارة النيل على تقليل الأعباء المالية، والخروج من دوامة الخسائر المتكررة.



قال مصدر مقرب من الشركة، إن إدارة النيل توصلت لاتفاق مع شركة الجمهورية للأدوية على جدولة مستحقات الأخيرة، البالغة 100 مليون جنيه، نهاية العام المالى 2018/2019.



أكد المصدر فى تصريح لـ«المال»، أن نية إدارة النيل إنهاء مديونية الجمهورية خلال العام المالى المقبل، لتلافى أى تراكمات أو غرامة تأخير، لا سيما أن تأخر سداد الأقساط وعدم توافر السيولة خلال العام الحالى، كبد النيل غرامات بقيمة 10 ملايين جنيه لصالح الجمهورية.



كشفت المال مؤخراً عن قيام شركة الجمهورية للأدوية، بإلزام الشركات التابعة للقابضة للصناعات الدوائية، بسداد قيمة شحنات الخام أو الأجهزة «كاش»، فى إطار إستراتيجية جديدة، تركز على ضمان تحصيل المديونيات، وعدم تراكمها لدى الشركات الشقيقة، بجانب تقسيط المديونيات المتراكمة عن أعوام، البالغة 955 مليون جنيه.



والجمهورية للأدوية، إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية، وتختص بتلبية احتياجات المصانع من الخام، ومسـتلزمات الإنتاج، والآلات، كما تدبر احتياجات القطاع الطبى والمستشفيات، عن طريق الاستيراد، أو الإنتاج المحلى، وشركاتها الشقيقة كالقاهرة، والإسكندرية، والنيل، وممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، والنصر، وسيد، والعبوات والمستلزمات الطبية، والمصرية لتجارة الأدوية.



وفى سياق متصل، لفت المصدر إلى أن النيل للأدوية تركز خلال العام الحالى على فتح المزيد من الأسواق التصديرية فى إفريقيا، بجانب الاستغلال الأمثل للموارد، واستغلال نشاط الاستثمار العقارى، الذى أضيف للمرة الأولى ضمن الأنشطة الرئيسية.



وتوضح الموازنة التخطيطية للنيل للأدوية أن الشركة بصدد استثمار 36 مليون جنيه فى العام المالى المقبل، على أن تمول ذاتيًا.



أشار المصدر إلى أن اقتراض الشركة 36 مليون جنيه، من اتحاد الصناعات فى صورة قرض بنكى طويل الأجل بفترة سماح عام، وبفائدة ميسرة، كما أكدت أن توجيه النسبة الأكبر من الاستثمارات فى تطوير المبانى، وإنشاءات المصنع، لا سيما فى أقسام الفوارات والأقراص.



يذكر أن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى 2018/2019، كشفت عن استهداف أرباح بقيمة 8.5 مليون جنيه، مقابل ربح مستهدف للعام المالى الجارى 32 مليون جنيه، وتسعى النيل للأدوية لطرح 5 مستحضرات طبية حديثة لأول مرة فى السوق المصرية، فيما تسعى لتسجيل 8 مستحضرات أخرى لدى وزارة الصحة.



وتعانى النيل من ارتفاع خسائر النصف الأول لتصل إلى 5.2 مليون جنيه مقابل أرباح 23.1 مليون جنيه، فيما طالبت وزارة الصحة برفع أسعار 150 صنفًا تمثل %80 من مستحضراتها الطبية، بهدف إنقاذها من الخسائر.



أكد المصدر أن الشركة مستمرة فى عرض مبنى إدارى فى منطقة شارع بورسعيد بالوايلى مساحته تقارب ألفين متر للبيع، فى ضوء الرغبة فى استغلال الأصول غير المستغلة، لافتًا إلى أن التقديرات الأولية لحصيلة بيع المبنى بين 35 إلى 40 مليون جنيه، توظيفها بالكامل لتغطية أعمال التطوير.



لفت إلى أن معاناة الشركة من تأثر النشاط التصديرى فى ظل الصعوبات الأمنية فى أسواق كالعراق، واليمن، والسودان، وليبيا، فيما تعانى من استمرار حظر دخول المستحضرات لأسواق الخليج، ورومانيا نتيجة عدم اجتياز اختبارات التفتيش الصحية.



وتعمل النيل للأدوية فى مجال، صناعة وتجارة الأدوية ومختلف المواد الطبية والمنتجات الكيماوية، ومستحضرات التجميل، والخيوط الجراحية، والمحاليل الطبية، وأغذية الأطفال، والتصنيع للغير ولدى الغير، ويتوزع هيكل ملكيتها بين الشركة القابضة للأدوية، واتحاد العاملين، وأسهم التداول الحر فى البورصة، ويبلغ رأسمالها 101.2 مليون جنيه، موزعة على 10.12 مليون سهم، بقيمة أسمية 10 جنيهات.