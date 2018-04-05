التعمير والاستشارات الهندسية تعلن توزيعًا نقديًا جنيه للسهم

شركة التعمير والاستشارات الهندسية

رجب عزالدين



أعلنت شركة التعمير والاستشارات الهندسية، عن توزيع نقدى بقيمة جنيه للسهم، يبدأ صرفه اعتبارًا من 26 إبريل الجارى.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن الحق في التوزيع لمشتري السهم سينتهى بنهاية جلسة الأحد، الموافق 22 إبريل الجارى.



واعتمدت عمومية الشركة فى بداية إبريل الجارى، توزيع كوبون على المساهمين عن 2017، بواقع جنيه للسهم بقيمة 17.8 مليون جنيه.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 201 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 46.8 مليون جنيه في 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 249.4 مليون جنيه موزعًا على 17.8 مليون سهم، بقيمة اسمية 14 جنيهًا للواحد.