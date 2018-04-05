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بورصة وشركات
أورنج توقع عقد قرض مع 8 بنوك بقيمة 7 مليارات جنيه
الخميس 05 أبريل 2018 02:38 م
أورنج
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أورنج للاتصالات: اليوم أخر موعد اكتتاب زيادة رأس المال
اورنج
رجب عزالدين
أعلنت شركة أورنج مصر للاتصالات، عن توقيع عقد قرض مشترك بقيمة 7 مليارات جنيه، مع 8 بنوك مصرية وأجنبية.
وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، أن العقد أبرم مع بنوك: "التجارى الدولى، والأهلى المصرى، مصر، الإسكندرية، وHSBC، والإمارات دبى الوطنى، كريدى أجريكول والتجارى وفا بنك".
وتابعت الشركة، فى بيان لها، أن العقد مدته سبع سنوات تبدأ من تاريخ إبرامه وبفترة سماح مدتها سنتنين، على أن يتم السداد خلال خمس سنوات تالية لفترة السماح.
وقالت أورنج إن هذا القرض سيتم استخدامه فى مواصلة تمويل التوسعات الرأسمالية اللازمة للشركة، لاستمرار تحسين جودة الخجمات المقدمة لكافة المشتركين، وسيسهم فى إعادة تمويل القروض المشتركة الحالية للشركة، والتى تبلغ 4.3 مليار جنيه.
البورصة المصرية
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