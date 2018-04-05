إيجيترانس تطلق المرحلة الثانية لمشروع النقل البرى

المصرية لخدمات النقل – إيجيترانس 66



■ رئيس الشركة: خطة لتحقيق 50 مليون جنيه تعاقدات بقطاعات الطاقة التقليدية والمتجددة



منى عبد البارى



كشفت رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لخدمات النقل والتجارة "إيجيترانس"، عبير لهيطة، عن اعتزام الشركة إطلاق المرحلة الثانية من مشروع أسطول النقل البرى، فى الربع الثالث من العام 2018، بعدد 5 حاويات.



وقالت عبير فى تصريحات لـ«المال» على هامش مؤتمر صحفى أمس، إن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الثانية تزيد 30 % عن تكلفة المرحلة الأولى التى أطلقت العام الماضى بقيمة 4.5 مليون جنيه، وتمويلها من خلال إيرادات المرحلة الأولى.



وكانت المرحلة الأولى من المشروع أطلقت النصف الثانى من 2017، بعدد 5 سيارات نقل حاويات، باستثمارات 4.5 مليون جنيه، تمويلها عبر تعاقدات تأجير تمويلى مع شركة كوربليس للتأجير التمويلى، وتعمل حاليا بكامل طاقتها الإنتاجية .

خلال مؤتمر عقدته الشركة الأربعاء، لعرض نتائجها المالية عن العام المالى 2017، والموازنة التقديرية للعام المقبل كشفت الشركة عن مستهدفاتها العام الحالى، التى تتسم بتراجع جزئى عن العام الماضى، بررته عبير، أن العام الماضى كان استثنائيًا، وشهد إنجاز النسبة الأكبر من المشروعات الضخمة التى تعاقد عليها فى 2016 .



وتستهدف "إيجيترانس" العام الحالى، إيرادات مجمعة قيمتها 230 مليون جنيه، وصافى أرباح مجمعة بقيمة 48.5 مليون جنيه العام الحالى، مقارنة بإيرادات مجمعة 352 مليون جنيه فى 2017، وصافى أرباح 77.3 مليون جنيه فى نفس العام.



وتستهدف الشركة أيضا صافى أرباح بعد الضرائب قيمتها 33.5 مليون جنيه العام المقبل، والحفاظ على حصتها السوقية البالغة 60 %، وتخطط لتحقيق تعاقدات مبدئية بقيمة 50 مليون جنيه، التعاقد عليها الأشهر القليلة المقبلة لمشروعات فى قطاع الطاقة التقليدية، والمتجددة.



وقالت إن إيرادات العام الماضى توزعت بنسبة 84 % من مشروعات "إيجيترانس" و11 % من شركة إيتال و5 % من شركة آيه دى إس 5 % .



شهدت الإيرادات المجمعة لإيجيترانس، نموًا نسبته 64 %، لتسجل 352 مليون جنيه، كما شهد صافى الربح نموًا بنسبة 32 % لتصل إلى 77.3مليون جنيه، كما تمكنت من تحقيق هامش ربح قبل الفوائد، والضرائب، والإهلاك، والاستهلاك، نسبته 32.2 % خلال العام الماضى مقارنة 19.1 % فى 2016.



أرجعت المؤشرات السابقة إلى مواصلة الشركة نمو أعمالها، الذى ساهم فى عدم تأثر الشركة بزيادة تكاليف التشغيل بنسبة 43.9 % إلى 204 ملايين جنيه خلال العام نفسه.



ووفقا لعبير؛ أنهت "إيجيترانس" عامها الماضى باحتياطى نقدى بلغت قيمته 145.5 مليون جنيه، مع عدم تحملها أى مديونيات، ما يساهم فى تعزيز موقفها المالى استعدادا لأى مشروعات ضخمة جديدة، كما لفتت أيضا إلى أن الشركة اشترت مقرًا جديدًا، ما يضاف إلى محفظتها من الأصول ويعززها .



وعن التعاقد مع شركة النصر للكيماويات، قالت لهيطة أنها نجحت فى تنفيذ 50 % منه العام الماضى، ويتوقع الانتهاء منه فى النصف الثانى من العام الحالى.



أكدت أن الشركة تواصل فى العام الحالى الاعتماد على خطتها، التى ترتكز على عدة محاور أساسية، منها تقديم خدمات مميزة وجديدة، وتطوير الخدمات الحالية، والتركيز على نموالربحية، وخفض التكاليف، كما تسعى للتنوع فى خدمات التخزين، عبر تابعتها إيه دى إس، والتوسع فى خدمات النقل الداخلى، والحفاظ على حصتها فى المشروعات الكبرى.



تتوقع تحسنًا فى قطاع اللوجيستيات، نتيجة تحسن معدلات التضخم، وبوادر النمو الاقتصادى التى شهدتها مصر مؤخرا، وشبكة البنية التحتية التى تواصل تنفيذها الحكومة المصرية، مدللة على كلامها بالإشارة إلى أن تقرير صادر عن البنك الدولى أظهر تحسن قطاع اللوجيستينات فى مصر وصعود مصر إلى المرتبة 49 العام الماضى، مقارنة بالمرتبة 92 فى العام السابق من بين 160 دولة يضمها المؤشر.



بدأت إيجيترانس نشاطها فى السوق المصرية عام 1973 شركة عائلية، وإدراج أسهمها بالبورصة 1998، ويبلغ رأسمالها حاليا 156 مليون جنيه، وتضم تحت لوائها 3 شركات تابعة، "إيتال" العاملة فى مجال نقل ورفع الطرود، ذات الأبعاد الكبيرة والثقيلة، "وإيه دى إس"، وهى متخصصة فى مجال إصلاح حاويات نقل البضائع السائلة، إضافة إلى مساهمتها بنسبة 30 % فى شركتى ويلهلمسين لخدمات السفن، و30 % لشركة سكان آرابيا للتوكيلات الملاحية.



وتعمل الشركة كوكيل شحن، فى أنشطة الشحن البحرى، والنقل البرى، والشحن الجوى، والتخزين، وخدمات اللوجيستيات للمشروعات الكبرى فى مجالات الطاقة والأسمنت.