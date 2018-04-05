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اقتصاد وأسواق
100 مليون دولار حجم سوق أحبار الطابعات
الخميس 05 أبريل 2018 02:27 م
مؤتمر زيروكس مصر
أخر الأخبار
مؤتمر زيروكس مصر
محمود جمال
قدر محمد عامر، مدير عام "زيروكس مصر" لحلول الطباعة الرقمية، حجم سوق أحبار الطابعات في مصر من 70 إلى 100 مليون دولار سنويًا.
وقال عامر في تصريحات صحفية إن إجمالي عدد الطابعات الليرز المباعة خلال العام الماضي، وصل إلى 65 ألف جهاز مقارنة بـ١١٠ آلاف جهاز في ٢٠١٦ بنسبه انخفاض ٤٠٪.
وأضاف أنه يوجد نحو 50 تريليون ورقة عالميا يتم طباعتها، وتستحوذ الطباعة الرقمية منها على نسبه تتراوح بين ٣ و٥٪.
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