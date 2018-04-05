موعد توزيع الأنسولين بالأسعار الجديدة

أدوية

أحمد صبري



قال الدكتور أشرف يوسف، مدير فرع بالشركة المصرية للأدوية التابعة للقابضة للأدوية، إن الشركة ستبدأ توريد الأنسولين المعالج لمرضى السكر إلى الصيدليات خلال شهر بالسعر الجديد، بعد انتهاء أمر التوريد من الشركة المصدرة.



وكانت وزارة الصحة قد وافقت على زيادة سعر الأنسولين المستورد من شركة نوفونورديسك الدنماركية من 38جنيها إلى 55 جنيها، على أن يطبق القرار على التشغيلات الجديدة وهو الأنسولين الأكثر تداولا في مصر.



وأكد في تصريحات خاصة لـ"المال" أن الشركة لديها مخزون من الأنسولين بالسعر القديم يكفي شهراً ونصف بما يساوى 375 ألف عبوة، موضحا أن البيع مستمر للصيدليات ولاتوجد أي عوائق في تويع المنتج.



ولفت يوسف إلى أن كود السعر الجديد تم تحميله على سيستم الصيدليات، نافيا نزول أي كميات للمخازن أو الصيدليات التابعة للشركة، حيث شاع بين الصيادلة أن الشركة بدأت في التوريد بالسعر الجديد.

