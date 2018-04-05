بقلم رجائى عطية برناردشو 10

فى حديث ببيت «شو» مع بعض جلسائه، قال «إن الألمان لو انتصروا لجردونى من كل ما أملك. ولكننى لحسن الحظ لا احتاج إلى كثيوجر هذا الحديث إلى ذكر «ماكس نوردو» الذى تناولنا ما كتبه الأستاذ العقاد عنه فى المجلد الأول من «المدينة» فذكر أحد الجالسين أنه يتذكر كيف جاء نوردو فى أعقاب الحرب العالمية الأولى يشكو من أن الحكومة الفرنسية جردته مما عنده، حتى أوشك على التسول والاستجداء.فاعترض شو بأنه هو الذى وجه إليه الضربة القاضية حين استطاع أن يخرجه من أعماقه ويتركه يغرق.فعقب محدثه بأن تولستوى صنع بأستاذ نوردو يقصد «لمبروزو» ما فعله شو بنوردو نفسه، وروى أن تولستوى قد زاره لمبروزو وجعل يزهو متفاخرًا بعظمته بما تحقق فى عصر العقل وتقدم العلوم، فاصطحبه تولستوى إلى بحيرة بجوار مزرعته، وعَزَّ على لمبروزو أن يصرح فى زهوه بنفسه أنه يجهل السباحة، ولكنه ما كاد ينزل الماء حتى صاح طالبًا النجدة لإنقاذه من الغرق، فانتشله تولستوى من الماء، فخرج مبتلاًّ ولكن متعظًا ! هنالك أغرق شو فى الضحك وهو يقول إنه لو كان محل تولستوى لتركه يغرق.روى الأستاذ العقاد هذه الحكاية ليستخلص ما أعقبها من تعليق شو أن تولستوى مثله «لا تخدعه هذه الخرافات المسماة بعلوم العلماء وطب الأطباء».هذا كان فحوى رأى شو، وقد عرضه فى الحوار الذى أداره بين نيوتن وفوكس وألمحنا إليه سلفًا. وشو لا يرفض العلم بذلك الرأى، وإنما يريد أن يبدى أن معرفة الحقيقة العلمية غايتها أن تزيد الإنسان حظًّا من الحكمة أو الفطنة أو ما كان يسميه «الحقيقة الحية». وهى فى نظره أحق الحقائق بالتحصيل.لا يعترض شو على القراءة والاطلاع، فقد كان شخصيًا يكثر من القراءة والاطلاع، ولكنه يرى أن هذا يكون عبثًا مضيعًا إن لم يقترن برياضة النفس ورياضة الذوق ورياضة الجسد.أما مذهب شو فى التربية، فمتفق مع مذهبه فى الثقافة، فنراه ينهى عن الضغط والقسر ولكنه يحث على النظام والترويض، وله كلام عن المراهقة يعبر فيه بوضوح عن هذا النظر، ولا يتخيل عملاً أقسى ولا أضر من إكراه طفل رزق ملكات العلم الطبيعى أو الشعر أو الرسم أو الموسيقى على ما لا يحبه ولا يتفق مع ملكاته.وهو يرى أنه على رأس كل نظام تعليمى العناية بتطبيع الأطفال على العقائد النبيلة والمثل العليا والطموح إلى الترقى.ويختم الأستاذ العقاد هذه المباحث التى أدارها حول جوانب فلسفة برناردشو، بأنه إذا قسمت أصول المذاهب الفلسفية إلى روحية ومادية، فإنه قد يتعذر تصنيف شو فى أىٍّ منهما. إذ هو وسط بين الخالصين للعقيدة الروحية والخالصين للعقيدة المادية، ويراه الأستاذ العقاد من «التقدميين المثاليين»، فإذا قيس بمقاييس المستقبل الذى يبشر به ويوصى بانتظاره، فإنه ليس من الإنصاف أخذه بحاصر أعماله، ولا أخذ أحد من أصحاب النظريات بهذه الأعمال، فيما يدعون إلى شراء الغد القريب أو البعيد.باقة مكملةيطوف الأستاذ العقاد بعد هذا التناول للخطوط العريضة لشخصية ومذهب برناردشو، بطرف من أحاديثه التى اشتهر فيها بالنقد الفنى والإصلاح الاجتماعى، وبالخطابة والمناظرة، وبالنكتة البارعة والكلمة السائرة فى أحاديثه التى تتلاقى فيها الحقائق والأوابد على نسق واحد.كما يحيط بطرف من أقوال الناس فيه، وأقواله فى الناس.وإذ لا يتسع المقام لمتابعة هذه الطرف التى جمعها الأستاذ العقاد، فإننى أحب أن أتوقف مع القارئ حول ما أورده عن «وسائل السوبرمان»، و«موقف شو من مصر»، وأخيرًا «الصورة المجملة» لشو، التى ختم بها كتابه أو رسالته عنه.وسائل السوبرمانرأينا مع الأستاذ العقاد أن مناهج فلسفة شو تدور كلها حول محور واحد وهو عقيدته فى «التطور الخلاف»، وترمى كلها إلى غاية واحدة هى خلق «السوبرمان».ولأن «السوبرمان» مزيج فى نظره من المثل الأعلى والبنية البيولوجية، وأن الوسائل إلى هذا قائمة بيننا فى عناصر الحياة الإنسانية، فإنها موزعة بين المرأة والبطل والعبقرى. ولا سيما العبقرى الفنان.المرأة فى فلسفته هى الأداة الكبرى للتطور الخلاق، وهى القوة الأصيلة فى حفظ النوع وبلوغ غاياته. وهى قوة دءوب لا تحجم عن أى مشقة فى سبيل غايتها.أما الرجل، فهو فى نظره وسيلة عرضية فى مهمة «الخلق»، وهو أشبه بالطريدة التى تُصطاد منه بالصائد الذى ينصب الشباك، وأنه وقد أراحته مهمة الخلق من تكبد عنائها الذى تحمله المرأة، انطلق فى طلب البأس والمعرفة والثروة والسلطان.والبطل يولد ما بين هذا التطور وهذا السياق.وكذلك يولد العبقرى الفنان، ولكنه كالفلتة التى تنبت على غير قصد فى فرع من فروع شجرة الحياة، ثم تصبح الفلتة مثلاً يحتذى.والبطل والعبقرى يتشابهان فى التفدية بكل شىء فى سبيل الغاية التى يقصدان إليها أو ينساقان إليها على غير قصد منهما. والناس ينساقون معهما ولو أهلكتهم مطامح البطولة ومطالب العبقرية.غير أن البطل والعبقرى قد يتفاوتان فى بعض الخصال، فقد ينحرف البطل عن الجادة الكبرى مرضاة لكبريائه وسلطانه، بينما لا يكترث العبقرى لجاه أو سلطان إذا حادا به عن غايته.ويرى شو أن القدرة على خلق الأمثلة الجديدة هى ذريعة التقدم إلى السوبرمان، ويعتقد أن «خلائق الفن» هى القدوة التى تفتدى بها الطبيعة فى محاولاتها، ولولا نماذج الجمال ونماذج العظمة التى تتمخض عنها العبقرية لما ظهرت فى الطبيعة هذه الأنماط التى تحكيها وتنمو على غرارها.ثم يأتى السوبرمان.وهو إنسان حىّ ذو بنية جسدية صحيحة وطاقة عقلية خارقة : إنسان أعلى يترقى إليه هذا الإنسان الأدنى، بعد جهد طويل تشترك فيه الأنوثة والبطولة والعبقرية الفنية.ولا ييأس شو من طول الانتظار لظهور السوبرمان، ويحسب أن الإنسان كان قمينًا بأن ينجب السوبرمان لولا أنه يقيم العراقيل فى طريقة بيديه، كلما غلبته الصغائر فألهته عن غايات الكون العظيم.وأخيرًا، فإن الأستاذ العقاد يلوح له أن سوبرمان شو ليس بالمستحيل، وأن دعوته إليه لا تخلو من حقيقة ثابتة، وهى أن النوع الإنسانى يعظم كلما وسع الإنسان آفاق وجوده، ويصغر ويضمحل كلما انحصر فى وجوده المحدود.www. ragai2009.com