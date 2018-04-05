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اقتصاد وأسواق
البنا يصدر قراراً بتشكيل مجلس اتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية
الخميس 05 أبريل 2018 02:12 م
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
أخر الأخبار
وزير الزراعة عبد المنعم البنا
الصاوي أحمد
أصدر الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قراراً وزارياً حمل رقم 398 لسنة 2018، بتشكيل مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لمدة عام، برئاسة الدكتور سميح سيد مصطفى رئيس بحوث متفرغ بمعهد بحوث البساتين.
وضم المجلس في عضويته من الأعضاء المعينون: الدكتور رمزي جورج استينو الأستاذ بكلية الزراعة جامعة القاهرة، والدكتور أحمد أبو اليزيد الأستاذ بكلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور جمال عبدربه الأستاذ بكلية الزراعة جامعة الأزهر، فضلاً المهندس يحي عبد الغفار حمد أبو حمدة.
وبحسب القرار فإن الأعضاء المنتخبون بهذا المجلس هم: هشام علي البعلي عن محافظة الإسماعيلية، ومحمد أبو الطيب فخري عن محافظة قنا، عبد الرحمن محمد رمضان عن محافظة الفيوم، وحسين نافع عبد الرسول عن محافظة الغربية، وحسين رياض رماح عن محافظة الشرقية، وعبد الفتاح أحمد سراج عن محافظة الدقهلية.
وقرر البنا تعيين الدكتور محمد عبد المحسن حجي باحث أول بالمعمل المركزي للمناخ الزراعي، مديراً عاماً للاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية لمدة عام، وذلك وفقاً للقرار الوزاري رقم 399 لسنة 2018.
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