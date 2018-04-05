استقالة سهر الدماطي نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر

سهر الدماطى

سهير محمد



أعلن بنك مصر اليوم الخميس، قبول الإدارة العليا بالبنك لطلب الاستقالة الذي تقدمت به سهر الدماطي˓ والتي شغلت منصب نائب رئيس مجلس الإدارة منذ سبتمبر الماضي، وذلك لمواصلة عملها في المجال الاقتصادي والتدريس.



وأوضحت سهر أن ذلك يرجع إلى رغبتها في مواصلة العطاء في مجالات متعددة، وأبدت اعتزازها بالعمل تحت مظلة هذا الصرح العظيم خلال الأشهر القليلة الماضية، متمنية كامل التوفيق والازدهار للزملاء بالبنك.



ومن جانبه أعرب محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك˓ عن تقديره البالغ لسهر وأشاد بدورها متمنياً لها دوام التوفيق.