توقيع بروتوكولين للتعاون بين التعليم العالى والتخطيط

التخطيط والتعليم العالي

جهاد سالم



شهد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، صباح اليوم الخميس، مراسم توقيع بروتوكولين للتعاون المشترك بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتمثلها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ووزارة التخطيط؛ بهدف تحقيق التنمية المستدامة في مجال المعرفة والابتكار، وذلك بمقر وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.



وفي بداية مراسم التوقيع أكد الدكتور خالد عبد الغفار والدكتورة هالة السعيد على التنسيق والتكامل والتعاون البناء بين الوزارتين، والذي أثمر عن تحقيق معدلات إيجابية في العديد من المشروعات التنموية.



وأشار عبد الغفار إلى أن الأكاديمية لديها إمكانيات كبيرة في التعامل مع كافة قطاعات الدولة، مؤضحاً أن كل الدراسات والأبحاث التي تقوم بها المجالس المتخصصة التابعة للأكاديمية، والتي تضم نخبة من كبار العلماء والخبراء تضعها في خدمة خطط الدولة للتنمية المستدامة 2030 وأولوياتها، مضيفاً أن أحد البروتوكولات الموقعة اليوم يستهدف إعداد دراسة لتحديد التخصصات والوظائف المطلوبة مستقبلاً والتي تحتاج إليها الدولة خلال الفترة المقبلة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل سواء المحلية أو الإقليمية أو الدولية.



ويهدف البروتوكول الأول والذي تصل مدته إلى عام واحد قابل للتجديد إلى التعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا؛ لإعداد دراسة مفصلة حول المتطلبات المستقبلية لاحتياجات سوق العمل وفقاً لأولويات الدولة القومية والتخصصات المستقبلية اعتمادًا على أهمية تأثير اقتصاد المعرفة والتكنولوجيا والطاقة.



كما ينص البروتوكول الأول على تشكيل لجنة لمتابعة وتقييم أعمال البروتوكول تضم ممثلين من الجانبين، وكذلك خبراء ومتخصصين في المجال الذي يتناوله البروتوكول.



وأضاف الوزير أن البروتوكول الثاني يهدف إلى التعاون فى مجال حاضنات الأعمال، مؤكداً أهمية هذا البروتوكول في إنشاء شبكة قومية تضم كافة المعنيين بريادة الأعمال في ظل تنسيق الجهود والتكامل بين الوزارتين، مشيراً إلى دور الأكاديمية في تقديم الدعم لفكر إنشاء حاضنات الأعمال والمساهمة في نشره، وأهمية نشر فكر حاضنات الأعمال في مصر والتوسع في إنشائها.



ومن جانبها أكدت الدكتورة هالة السعيد أن بروتوكول حاضنات الأعمال سيمثل بداية قوية في هذا المجال، وأنه بمثابة الأداة التي يتم من خلالها تحقيق أحد محاور مشروع رواد 2030 والذي يستهدف النهوض بالكفاءات الشابة لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة ما يحقق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.



وينص البروتوكول الثانى والذي تصل مدته إلى 3 سنوات قابلة للتجديد على تعاون الطرفين لإنشاء شبكة قومية تضم جميع حاضنات الأعمال على مستوى محافظات الجمهورية، لتكون أول مظلة لوضع منظومة متكاملة لإدارة جميع حاضنات الأعمال في مصر، والتوسع في إنشاء حاضنات أعمال جديدة في المحافظات الأكثر أولوية، وتقديم الدعم والتطوير لبعض حاضنات الأعمال الموجودة بالفعل، وكذلك تشجيع ترويج الشركات المصرية الناشئة خارج مصر بإرسال بعثات عن تلك الشركات إلى الدول الأكثر تقدماً في مجال تخصص كل شركة.

