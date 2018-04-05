6 بنوك توقع قرض كيما بقيمة 7.12 مليار جنيه

البنوك المحليه

محمد سالم



يوقع تحالف مصرفى من 6 بنوك، اليوم الخميس، عقد الهيكلة الثانية لقرض شركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، والذى يتضمن زيادة قيمته إلى 7.12 مليار جنيه بدلاً من 5.688 مليار، ومد الأجل الزمنى حتى نهاية يونيو 2027.



يحضر التوقيع وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوى، ورؤساء التحالف البنكى المرتب وعدد من قيادات كيما، وفقًا لبيان الشركة الصادر أمس الأول.



علمت «المال» أن الهيكلة الثانية للتمويل شملت زيادة قيمة الشريحة الأجنبية لتصل إلى 292.325 مليون دولار (تعادل 4.64 مليار جنيه، وفقًا لسعر الصرف الحالى) مقابل 212.8 مليون دولار فى العقد الأصلى الذى تم توقيعه عام 2013، كما ارتفعت الشريحة بالعملة المحلية إلى 1.92 مليار جنيه، بدلاً من 1.315 مليار.



وتوزعت تغطية التحالف المرتب للقرض بواقع 88.428 مليون دولار و532.415 مليون جنيه للبنك الأهلى، والحصة نفسها للعربى الأفريقى الدولى، و52.754 مليون دولار و532.415 مليون جنيه لبنك مصر، و37.712 مليون دولار و233.045 مليون جنيها لبنك القاهرة، و20 مليون دولار لبنك بلوم، و5 ملايين دولار و90 مليون جنيه للعقارى المصرى.



وكانت البنوك قد وقعت الهيكلة الأولى للتمويل مطلع فبراير 2015، وشملت تعديل بعض أحكام وغرض التمويل وإلغاء المشروع الخاص بإعادة تأهيل المصنع القائم لإنتاج نترات الأمونيا ومنتجات أخرى.



ويوجه تمويل كيما إلى إنشاء مصنع جديد لإنتاج الأسمدة النيتروجينية بجوار المصنع القائم، بالمجمع الصناعى الحالى بمدينة أسوان الذى يتولى إنتاج الأمونيا واليوريا.



وقرر مجلس إدارة الصناعات الكيماوية المصرية - كيما فى ديسمبر الماضى، زيادة نسبة تمويل البنوك لمشروع تأسيس مصنعها من %51 إلى %62 من خلال توقيع عقد تمويل ثان يتضمن بعض التعديلات على العقد الأول بعد ارتفاع التكلفة الاستثمارية للإنشاءات من 6 مليارات جنيه إلى نحو 11.5 مليار. وتتولى شركة تكنومنت الإيطالية، تنفيذ المشروع المقرر أن يكون الافتتاح التجريبى له قبل نهاية العام الجارى.

