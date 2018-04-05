برلمانى يهاجم وزير النقل لإلغاء رحلات 40 قطارًا للصعيد

مجلس النواب

ياسمين فواز



تقدم النائب خالد أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، موجه ضد كل من المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس هشام عرفات وزير النقل، بخصوص إلغاء أكثر من 40 رحلة قطار، وأغلبها متجه إلى محافظات الصعيد.



وأوضح أبو زهاد، في بيان له، اليوم الخميس، أن وزارة النقل تلغي القطارات المخفضة في السعر والموجه من الصعيد إلى القاهرة والعكس، بغرض توفير النفقات واستبدالها برحلات باهظة الثمن ومرتفعة على المواطن الصعيد الفقير.



وأشار إلى أن أهم القطارات التي تخدم قطاعًا عريضًا من المواطنين في الصعيد، وألغيت تحمل أرقام 734 سوهاج – نجع حمادي، ورقم 741 المنيا – الواسطى، والقطار 716 أسيوط – سوهاج، و709 أسيوط – المنيا، و708 المنيا – أسيوط، و721 سوهاج – أسيوط.



وأضاف أن إستراتيجية وزير النقل فاشلة حتى الآن، وتشكل نوع من التضييق على المواطنين من خلال الغاء الدعم بشكل تدريجي، مؤكدًا أن إلغاء هذا العدد من الرحلات يحدث ارتباكًا شديدًا في مواعيد المواطنين.