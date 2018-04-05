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اتصالات وتكنولوجيا
زيروكس: نتعامل مع 40 شريكًا.. و4 موزعين
الخميس 05 أبريل 2018 01:19 م
محمد عامر، مدير شركة "زيروكس مصر"
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محمد عامر، مدير شركة "زيروكس مصر"
محمود جمال
قال محمد عامر، مدير شركة "زيروكس مصر" لحلول الطباعة الرقمية، إن شركته تتعاون مع 40 شريك عمل، و4 موزعين رئيسين في مصر.
وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الخميس، أنها تسعى إلى توسيع شبكة الشركاء محليًا، خلال المرحلة المقبلة.
ولفت إلى نجاح زيروكس في الوصول إلى تفاهمات مع العملاء بشأن أسعار تقديم الخدمة بعد تعويم الجنيه في 2016.
وأكد أن زيروكس العالمية، أطلقت خلال العام الماضي، 29 منتج ذات وظائف متنوعة وبأسعار متفاوتة، ولديها منصة آمنه تعرف باسم "connect key" تدعم أكثر من لغة منها العربية.
زيروكس
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