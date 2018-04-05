زيروكس: نتعامل مع 40 شريكًا.. و4 موزعين

قال محمد عامر، مدير شركة "زيروكس مصر" لحلول الطباعة الرقمية، إن شركته تتعاون مع 40 شريك عمل، و4 موزعين رئيسين في مصر.





وأضاف عامر، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الشركة، اليوم الخميس، أنها تسعى إلى توسيع شبكة الشركاء محليًا، خلال المرحلة المقبلة.





ولفت إلى نجاح زيروكس في الوصول إلى تفاهمات مع العملاء بشأن أسعار تقديم الخدمة بعد تعويم الجنيه في 2016.





وأكد أن زيروكس العالمية، أطلقت خلال العام الماضي، 29 منتج ذات وظائف متنوعة وبأسعار متفاوتة، ولديها منصة آمنه تعرف باسم "connect key" تدعم أكثر من لغة منها العربية.