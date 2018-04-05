إسماعيل يجتمع برئيس شركة بكتل الأمريكية

شريف إسماعيل

المال - خاص



التقى المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، بريندان بكتل، الرئيس التنفيذي لشركة بكتل الأمريكية، والوفد المرافق له، بحضور المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية.



وصرح السفير أشرف سلطان، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن إسماعيل أعرب عن حرص الحكومة على تهيئة المناخ الجاذب للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة للعمل، ودفعها نحو المشاركة في المشروعات المختلفة التي تنفذ في مصر.



وأشار إلى تطلع مصر للاستفادة من خبرات شركة بيكتل في إقامة وإدارة المشروعات، لافتاً في هذا الصدد إلى أن هناك مشروعات قومية كبرى يتم إنشاؤها في مصر منها 14 مدينة جديدة ومشروعات للطاقة والبنية التحتية في كافة القطاعات التي يمكن للشركة دراستها والمشاركة فيها.



وتوجه بالتهنئة بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن ذلك يعزز مسار الإصلاح الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة المصرية.



وأشار إلى حرصه على زيارة مصر بشكل منتظم لمتابعة أنشطة الشركة، وبحث آفاق التوسع في السوق المصرية خلال الفترة المقبلة، وحرصه على المشاركة في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات، وفي مقدمتها الطاقة والبنية التحتية، فضلاً عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.