2.7 مليار جنيه مستحقات مصر العليا للكهرباء

الشبكة القومية للكهرباء

■ شمعة: %98 نسب التحصيل فى مارس.. والمنازل والمحلات الأعلى



عمر سالم



ارتفعت مستحقات شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر إلى 2.7 مليار جنيه حتى نهاية 2017، مقارنة بنحو 2.2 مليار جنيه خلال منتصف 2017.



وكشف مصدر مسئول فى الشركة القابضة لكهرباء مصر، لـ«المـال» أن النصيب الأكبر من المستحقات لدى القطاع الحكومى، والذى بلغ نحو 1.6 مليار جنيه، فيما يصل إجمالى المستحقات لدى شركة مياه الشرب والصرف الصحى لنحو 500 مليون جنيه، بالإضافة إلى نحو 500 مليون جنيه لدى وزارة الأوقاف.



وأشار إلى أن المستحقات الخاصة بالشركة لدى القطاع السياحى تصل لنحو 100 مليون جنيه، لافتًا إلى أن تلك المستحقات منذ 2016، وأن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وافق على تأجيل تحصيل المستحقات المالية الحكومية من قطاع السياحة إلى نهاية 2018، بدلا من نهاية ديسمبر الماضى، على أن يعاد النظر فى القرار عند انتهاء هذه المدة.



وقال المهندس رأفت شمعة، رئيس شركة مصر العليا، فى تصريحات لـ«المـال» إن نسب التحصيل الخاصة بالشركة عن شهر مارس الماضى تصل لنحو %98 حتى الآن مقارنة بنحو %96 عن شهر فبراير الماضى.



وأضاف شمعة أن نسب التحصيل الخاصة بالشركة تتعدى نحو %98 فى القطاع المنزلى والتجارى، لافتًا إلى أن نسب التحصيل الخاصة بالقطاع الحكومى متدنية نتيجة عدم التزام بعض الجهات بالسداد، مشيرًا إلى أن إصدار الكهرباء الخاص بالمشتركين المنازل والمحلات التجارية وكبار المشتركين يصل لمتوسط 300 مليون جنيه خلال وفبراير ومارس الماضى.



وأشار إلى أن الشركة تقوم حاليًّا بتقديم حوافز لمحصليها من أجل تشجيعهم على زيادة التحصيل، كما أنها تتوسع فى تركيب العدادات الكودية ومسبوقة الدفع، وذلك من أجل المساهمة فى ترشيد الاستهلاك والتوعية بأهمية الطاقة.



وكان شمعة قد أوضح لـ«المـال» أن الشركة تمتلك خطة طموحة تنتهى خلال ديسمبر عام 2018 وبدأت منتصف عام 2017 بقيمة تصل لنحو 1.8 مليار جنيه، منها نحو مليار جنيه حجم أعمال خلال العام المالى المقبل 2018 / 2019 لإحلال وتجديد بعض المحولات وشراء معدات جديدة.



وتتبع شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتغطى 4 محافظات، وهى: أسوان، والأقصر، وقنا، وسوهاج، ويصل عدد مشتركيها لنحو 3 ملايين مشترك، كما تقوم بنقل الطاقة المنتجة من شبكة السد العالى وربطها بالشبكة القومية للكهرباء.