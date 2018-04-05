موبكو تعلن توزيعًا نقديًا جنيهين للسهم على قسطين

شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو

رجب عزالدين



أعلنت شركة مصر لإنتاج الأسمدة –موبكو، عن توزيع نقدى بقيمة جنيهان للسهم، يتم صرفه على قسطين لمساهمى الاكتتاب العام.



وقالت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الخميس، إن القسط الأول بقيمة 1.5 جنيه للسهم، وسيتم صرفه لكبار المساهمين اعتبارًا من 30 إبريل الجارى، والثانى قيمته نصف جنيه للسهم، ويصرف اعتبارًا من 26 يوليو المقبل.



وأضافت الشركة أن الحق فى التوزيع لمشترى السهم، سينتهى في 24 إبريل الجارى.



وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 5% إلى 675 مليون جنيه خلال 2017، مقابل أرباح بلغت 709.93 مليون جنيه خلال 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 2.2 مليار جنيه، موزعاً على 229 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للواحد.