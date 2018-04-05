مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى اليمن

مساعدات مصرية

سمر السيد



جرى اليوم الخميس تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية الموجهة للشعب اليمني، والتي سيتم إرسالها على شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.



وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، بإعداد وتجهيز المساعدات التي سيتم إرسال الشحنة الأولى منها 6 أبريل 2018 والثانية يوم 9 أبريل 2018.



وشارك في مراسم إرسال المساعدات كل من السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية، وناصر محسن ناصر باعوم وزير الصحة اليمني، ومحمد على مارم السفير اليمنى فى القاهرة، بحضور ممثلين عن باقي الوزرات والجهات المصرية المعنية.



وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية وغير المقيم باليمن سيقوم باستقبال المساعدات في الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيداً لنقلها إلي اليمن.



وسبق لمصر إرسال شحنات إنسانية لليمن فى إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين.