EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
مصر ترسل مساعدات إنسانية إلى اليمن
الخميس 05 أبريل 2018 12:14 م
مساعدات مصرية
أخر الأخبار
مساعدات مصرية
سمر السيد
جرى اليوم الخميس تسليم الشحنة الأولى من المساعدات الإنسانية المصرية الموجهة للشعب اليمني، والتي سيتم إرسالها على شحنتين مكونة من 10 أطنان من الأدوية والأمصال والمستلزمات الطبية.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وزارة الخارجية قامت بالتنسيق مع وزارات الدفاع والإنتاج الحربي والصحة والسكان والتضامن الاجتماعي بالإضافة إلى الهلال الأحمر المصري، بإعداد وتجهيز المساعدات التي سيتم إرسال الشحنة الأولى منها 6 أبريل 2018 والثانية يوم 9 أبريل 2018.
وشارك في مراسم إرسال المساعدات كل من السفير محمد البدري مساعد وزير الخارجية، وناصر محسن ناصر باعوم وزير الصحة اليمني، ومحمد على مارم السفير اليمنى فى القاهرة، بحضور ممثلين عن باقي الوزرات والجهات المصرية المعنية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أن ناصر حمدي سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة العربية السعودية وغير المقيم باليمن سيقوم باستقبال المساعدات في الرياض وتسليمها إلى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تمهيداً لنقلها إلي اليمن.
وسبق لمصر إرسال شحنات إنسانية لليمن فى إطار العلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع البلدين.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا