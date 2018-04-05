للمرة الثانية.. حديد عز تثبت أسعار تسليم المصنع

حديد عز

المرسى عزت



ثبتت شركة حديد عز أسعار تسليم المصنع عند 12790 جنيها للطن تسليم السبت المقبل للمرة الثانية على التوالى.



وقال محمود سلامة رئيس مجلس إدارة شركة اروميكس جروب إن تثبيت السعر يأتى نتيجة انخفاض أسعار البليت عالميا.











