EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
مؤسسة مصر الخير تعتزم إطلاق 5 صناديق خيرية
الخميس 05 أبريل 2018 10:52 ص
مصر الخير
أخر الأخبار
مصر الخير
أسماء السيد
تخطط مؤسسة مصر الخير لإطلاق صناديق استثمارية خيرية، لتمويل مجالات المؤسسة الـ٥ الرئيسية، والخاصة بتنمية وحماية الإنسان في السوق المحلية.
وكشف محسن محجوب، أمين الصندوق بمؤسسة مصر الخير، أن رأسمال الصندوق الواحد يصل إلي ٥٠ مليون جنيه، وسيتم فتح باب التبرعات قريبًا لجمع الأموال.
ونظمت مؤسسة مصر الخير مؤتمرًا صحفيًا اليوم، احتفالاً بأطفال مصر، والإعلان عن خططها المستقبلية وذلك بحضور فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومحمد فريد رئيس البورصة البورصة واللذان قاما بدق جرس البورصة وافتتاح التعاملات احتفالاً بذلك.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا