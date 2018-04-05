مؤسسة مصر الخير تعتزم إطلاق 5 صناديق خيرية

مصر الخير



أسماء السيد



تخطط مؤسسة مصر الخير لإطلاق صناديق استثمارية خيرية، لتمويل مجالات المؤسسة الـ٥ الرئيسية، والخاصة بتنمية وحماية الإنسان في السوق المحلية.



وكشف محسن محجوب، أمين الصندوق بمؤسسة مصر الخير، أن رأسمال الصندوق الواحد يصل إلي ٥٠ مليون جنيه، وسيتم فتح باب التبرعات قريبًا لجمع الأموال.



ونظمت مؤسسة مصر الخير مؤتمرًا صحفيًا اليوم، احتفالاً بأطفال مصر، والإعلان عن خططها المستقبلية وذلك بحضور فضيلة الدكتور على جمعة رئيس مجلس أمناء المؤسسة ومحمد فريد رئيس البورصة البورصة واللذان قاما بدق جرس البورصة وافتتاح التعاملات احتفالاً بذلك.