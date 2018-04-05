شركة الشرب بمطروح تزيل تعديات جديدة على الخط الناقل للمياه

مياه الشرب والصرف الصحى

معتز محمود



تمكنت، أمس الأربعاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح الممثلة في الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بالتعاون مع القوات المسلحة ورجال الشرطة من إزالة وصلات وتعديات على الخط الناقل للمياه.



وتضمنت الإزالات عدد 2 وصلة خلسة قطر 3 بوصة و 2 بوصة على الخط الناقل للمياه 1000 مم بمنطقة جلالة.



وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المتعدين، ومازالت الحملات مستمرة للتصدي لكل من تسول له نفسه للتعدي على خطوط المياه.