الحوثيون: أطلقنا صاروخًا على خزانات تابعة لأرامكو السعودية

أرامكو السعودية

رويترز



قالت وكالة سبأ للأنباء والتي تسيطر عليها حركة الحوثي اليمنية إن الحوثيين أطلقوا يوم الأربعاء صاروخا على صهاريج تخزين تابعة لشركة أرامكو السعودية بمنطقة جازان بجنوب غرب السعودية.



وقبل دقائق من إذاعة هذا الخبر، ذكرت قناة الإخبارية السعودية الرسمية أن الدفاعات الجوية السعودية أسقطت صاروخا في الأجواء فوق جازان.