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سيـــاســة
وزير شئون النواب : الجندى اعتذر اليوم ولم يقصد الإساءة
الأربعاء 04 أبريل 2018 10:04 م
عمر مروان
أخر الأخبار
عمر مروان
أحمد صبرى
قال المستشار عمرو مروان، وزير شئون مجلس النواب، إن اللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، اعتذر، اليوم، لنواب البرلمان بعد تصريحه الذى قال فيه إنه يأخذ طلبات التعيين من النواب ويلقيها فى سلة القمامة، وهو ما أثار أزمة بين المجلس والوزارة.
وأشار، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" على قناة صدى البلد، إلى أن الجندى لم يقصد ما قاله، وكان غاضبًا، وأن الوزير أبعد ما يكون من الإساءة، مؤكدًا أن زيارة رئيس الوزراء، اليوم، للبرلمان أنهت الأزمة.
مجلس النواب
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