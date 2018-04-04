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اقتصاد وأسواق
مصلحة الجمارك : نخاطب التجارة والصناعة لحل مشكلات المنتجات المصدرة
الأربعاء 04 أبريل 2018 09:33 م
مصلحة الجمارك
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مصلحة الجمارك
المال- خاص
قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة سترسل، غدًا الخميس، مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ لإيجاد حلول مع هيئة الطاقة الذرية للمشكلات التى تنشأ نتيجة الإشعاع الذى يصدر عند وضع عدد من السلع التى يستهدف تصديرها للخارج، ومنها الأسمنت، على أجهزة الكشف "x - ray"، والتى تؤدى إلى زيادة فترة بقائها بالموانئ وتعطيل تصديرها.
وأضاف، فى تصريحات صحفية على هامش الندوة التى نظمتها جمعية رجال الأعمال المصرية السويسرية، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "دور مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات في المرحلة الحالية"، أن وزارة التجارة والصناع كانت قد استثنت فى وقت سابق منتجات البورسلين والسيراميك من إطالة الفترة الخاصة بتفتيشها فى الموانئ، بعد إصدارها إشعاعات عند وضعها على أجهزة الكشف.
مصلحة الجمارك
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