مصلحة الجمارك : نخاطب التجارة والصناعة لحل مشكلات المنتجات المصدرة

قال الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة سترسل، غدًا الخميس، مذكرة لوزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل؛ لإيجاد حلول مع هيئة الطاقة الذرية للمشكلات التى تنشأ نتيجة الإشعاع الذى يصدر عند وضع عدد من السلع التى يستهدف تصديرها للخارج، ومنها الأسمنت، على أجهزة الكشف "x - ray"، والتى تؤدى إلى زيادة فترة بقائها بالموانئ وتعطيل تصديرها.