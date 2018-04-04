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سيـــاســة
تيريزا ماي مهنئة السيسي: نتطلع لتطوير العلاقات المصرية البريطانية
الأربعاء 04 أبريل 2018 08:58 م
تيريزا ماى ثانى رئيسة وزراء بريطانية بعد تاتشر
أخر الأخبار
تيريزا ماى ثانى رئيسة وزراء بريطانية بعد تاتشر
المال- خاص
تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من رئيسة الوزراء البريطانية "تيريزا ماي".
وقال السفير، بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن رئيسة الوزراء البريطانية وجهت التهنئة للرئيس بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية، متمنية لسيادته التوفيق والنجاح في الاضطلاع بمهامه.
كما أعربت "ماي" عن تطلعها لمواصلة العمل خلال المرحلة المقبلة من أجل تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره لرئيسة الوزراء البريطانية.
وأكد حرص مصر على تعزيز التعاون الثنائي مع بريطانيا على الأصعدة المختلفة خلال الفترة القادمة بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين، مشيراً إلى ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة وتعاون مثمر.
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