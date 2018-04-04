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سيـــاســة
رياضة البرلمان: يجب على الدولة تنقية الجماهير ممن لهم أجندات
الأربعاء 04 أبريل 2018 08:56 م
أولتراس
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أولتراس
أحمد صبرى
قال النائب محمد فرج، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن قانون الرياضة الجديد منع تكوين روابط الأولتراس، لذلك لو تم التفاوض معهم بعد بيان تراجعهم الذى نشروه سنكون تحت طائلة القانون.
وأشار فى مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتي" على قناة صدى البلد، إلى أنه يجب على الدولة أن تنقي الجماهير ممن لهم أغراض وأجندات حتى لا تحدث أحداث شغب مثلما حدث فى مجزرة بورسعيد.
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