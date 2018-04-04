EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اتصالات وتكنولوجيا
المبادرة القومية ضد السرطان تستعين بتطبيقات Oracle
الأربعاء 04 أبريل 2018 08:42 م
AFNCI جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان
أخر الأخبار
AFNCI جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان
المال. خاص
أعلنت "جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان"، إحدى أشهر المنظمات المصرية غير الربحية، عن اختيار تطبيقاتOracle السحابية دعماً لجهودها البحثية في علاج أمراض السرطان التي تصيب مختلف الفئات العمرية.
وسيكون بمقدور جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بفضل هذه التطبيقات، رقمنة عملياتها الأساسية عبر تبسيط عمليات الموارد المالية والبشرية الداخلية والحدّ من نفقات التشغيل.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا