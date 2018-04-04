المبادرة القومية ضد السرطان تستعين بتطبيقات Oracle

AFNCI جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان

المال. خاص



أعلنت "جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان"، إحدى أشهر المنظمات المصرية غير الربحية، عن اختيار تطبيقاتOracle السحابية دعماً لجهودها البحثية في علاج أمراض السرطان التي تصيب مختلف الفئات العمرية.



وسيكون بمقدور جمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان، بفضل هذه التطبيقات، رقمنة عملياتها الأساسية عبر تبسيط عمليات الموارد المالية والبشرية الداخلية والحدّ من نفقات التشغيل.