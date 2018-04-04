روسيا تدعو إلى اجتماع لمجلس الأمن لبحث أزمتها مع بريطانيا

روسيا

رويترز



قال فاسيلي نيبينزيا السفير الروسي لدى الأمم المتحدة إن بلاده طلبت من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع غدا لبحث الاتهامات البريطانية لموسكو باستخدام غاز أعصاب لمهاجمة جاسوس روسي سابق في انجلترا الشهر الماضي.



وأوضح نيبينزيا أن الاجتماع سينعقد على أساس رسالة بعثت بها رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي إلى المجلس في 13 مارس، وقالت فيها إن من ”المرجح للغاية“ أن موسكو مسؤولة عن الهجوم.



كان مجلس الأمن قد عقد اجتماعا في 14 مارس بناء على طلب بريطانيا لبحث الهجوم الذي وقع في بلدة سالزبري البريطانية.

