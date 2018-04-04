تباين أداء البورصات العربية بصعود 4 بقيادة السعودية وهبوط الكويت

البورصات العربية

خالد بدر الدين



تباين أداء مؤشرات البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات اليوم الأربعاء بصعود 4 بورصات بنسب متواضعة بقيادة السعودية وهبوط 4 أخرى بنسب ضعيفة تصدرتها الكويت .



وذكرت وكالة رويترز إن مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية قفز بحوالى 0.9 % ليتقدم إلى أكثر من 7872 نقطة بقيادة أسهم البنوك وقطاع الطاقة وارتفع سعر سهم شركة المصافي العربية السعودية (ساركو) 3.0 % وصعد سعر سهم بنك الراجحي 1.0 %.



وارتفع مؤشر سوق مال أبوظبى العام بأكثر من 0.5 % ليصل إلى حوالى 4609 نقطة ومؤشر بورصة مسقط بحوالى 0.4 % ليزداد إلى 4795 نقطة.



وكسب المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية نسبة طفيفة بلغت حوالى 0.1 % ليصل إلى 17510 نقطة رغم خسائر كبيرة لأسهم الاتصالات، التي تراجعت للجلسة الثانية على التوالي بعد ن سحبت شركة فيون ومقرها أمستردام، التي تملك حصة قدرها 57 % في شركة جلوبال تليكوم، عرضها لشراء باقي أسهم الشركة لأن العرض لم يحصل على الموافقات التنظيمية في مصر.



وهبط سهم جلوبال تليكوم 7.8 % اليوم بعدم خسارة قدرها 16 % أمس الثلاثاء، ليدفع قطاع الاتصالات بأكمله للتراجع، حيث انخفض سهما أوراسكوم للاتصالات والإعلام والتكنولوجيا والمصرية للاتصالات 7.1 و3.6 % على الترتيب.



لكن سعر سهم شركة مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري قفز 8.7 % في تداول مكثف ليصل إلى 14.10 جنيه مصري ليسجل أعلى مستوى إغلاق منذ الشهر الذي أُدرجت فيه الشركة في نوفمبر الماضى ليحقق السهم مكاسب بحوالى 25 هذا الأسبوع ليقترب جدا من مستواه القياسي المرتفع البالغ 15.12 جنيه.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها بورصة الكويت بانخفاض مؤشرها بأكثر من 0.8 % ليسجل 4798 نقطة ليسجل خسائر لأربع جلسات متتالية وسط أداء ضعيف منذ أن قسمتها السلطات إلى ثلاثة أسواق يوم الأحد: السوق الأول والسوق الرئيسي وسوق المزادات ضمن إصلاحات لتعزيز السيولة وجذب المزيد من الأموال الأجنبية.



وتراجع مؤشر سوق مال دبي العام بحوالى 0.3 % لينزل إلى 3091 نقطة مع تراجع سعر سهم شركة إعمار العقارية 0.5 % ليسجل أدنى مستوى إغلاق منذ عامين بسبب المخاوف من ضعف آفاق سوق العقارات في إمارة دبى.



وهبط مؤشرا بورصتى الدوحة والبحرين بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % للأولى بقيادة البنو ك و 0.6 % للثانية ليستقرا عند 8708 نقطة و 1283 نقطة على الترتيب.

