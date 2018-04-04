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اتصالات وتكنولوجيا
هواوي تعلن نتائجها المالية للعام 2017
الأربعاء 04 أبريل 2018 07:34 م
شركة هواوي الصينية
أخر الأخبار
شركة هواوي الصينية
المال خاص
أعلنت مجموعة هواوي للأجهزة عن نتائجها المالية النهائية للعام 2017، مؤكدة تحقيق نمو ثابت بإيرادات سنوية 603.6 مليار يوان صيني (92.5 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة مع العام 2016، وقد ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة إلى 47.5 مليار يوان صيني (7.3 مليار دولار أمريكي) مسجلة زيادة بنسبة 28.1% مقارنة بنتائج العام الماضي.
وانطلقت علامتا هواوي وهونر بوتيرة متسارعة محققتين نمواً سريعاً في الأسواق، حيث نجحت هواوي فى شحن 153 مليون هاتف ذكي (بما فيها هواتف هونر) في العام 2017، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية إلى 237.2 مليار يوان صيني (36.4 مليار دولار أمريكي)، محققة زيادة نسبتها 31.9% مقارنة بالعام الماضي.
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