هواوي تعلن نتائجها المالية للعام 2017

شركة هواوي الصينية

المال خاص



أعلنت مجموعة هواوي للأجهزة عن نتائجها المالية النهائية للعام 2017، مؤكدة تحقيق نمو ثابت بإيرادات سنوية 603.6 مليار يوان صيني (92.5 مليار دولار أمريكي)، أي بزيادة نسبتها 15.7% مقارنة مع العام 2016، وقد ارتفعت الأرباح الصافية للمجموعة إلى 47.5 مليار يوان صيني (7.3 مليار دولار أمريكي) مسجلة زيادة بنسبة 28.1% مقارنة بنتائج العام الماضي.



وانطلقت علامتا هواوي وهونر بوتيرة متسارعة محققتين نمواً سريعاً في الأسواق، حيث نجحت هواوي فى شحن 153 مليون هاتف ذكي (بما فيها هواتف هونر) في العام 2017، ووصلت قيمة إيراداتها السنوية إلى 237.2 مليار يوان صيني (36.4 مليار دولار أمريكي)، محققة زيادة نسبتها 31.9% مقارنة بالعام الماضي.