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اقتصاد وأسواق
12 علامة تجارية تابعة لشركة لوريال بالسوق المصرية
الأربعاء 04 أبريل 2018 07:16 م
شركة لوريال مصر
أخر الأخبار
شركة لوريال مصر
المرسي عزت
قالت نهلة مختار، مديرة العلاقات العامة والتواصل، بشركة لوريال مصر، لمستحضرات التجميل إن الشركة لديها 12 علامة تجارية بالسوق المصرية.
وأضافت في مؤتمر صحفي منذ قليل أن البحث العلمي يعد أحد أهم استراتيجيات عمل الشركة
ولفتت إلى أن شركة لوريال العالمية بدأت منذ أكثر من 100 عام
فيما قال حسام سليمان رئيس قطاع الموارد البشرية في شركة لوريال مصر، إن الشركة حريصة علي دعم وتمكين الشباب وزيادة روح الابتكار لديهم
ولفت إلى أن لوريال تدعم مسابقة براندستورم والتي تختص باكتشاف شباب الأعمال وريادة الأعمال.
يذكر أن مجموعة لوريال قد اطلقت مسابقة براند ستورم منذ 26 عاما وهي تعد من أكبر المسابقات في العالم للطلاب
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