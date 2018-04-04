إثمار العقارية تطرح المول التجاري للبيع بمشروع دمياط الجديدة

محمود زكي









قال يوسف مقلد، رئيس مجلس إدارة شركة إثمار للتنمية العقارية، إن الشركة تستعد لطرح المنطقة التجارية بكومباوند إثمار بمدينة دمياط الجديدة خلال الفترة المقبلة، حيث تبلغ المساحة الإجمالية للمول 6 آلاف متر مربع.





وأضاف رئيس مجلس الإدارة أن المول التجاري يحتوي على أكثر من 85 وحدة تجارية، مشيرًا إلى أن الشركة لم تحدد أسعار المتر حتى الآن.





وأوضح أن الشركة نجحت في بيع أكثر من 40% من الكومباوند والذي يبلغ مساحته 22 فدانًا حيث يحتوي على 155 وحدة ما بين عمارات وفيلات، بالإضافة إلى ناد اجتماعي ومول تجاري.





وأشار إلى أن الاستثمارات المتوقعة من المشروع تقدر بحوالي 500 مليون جنيه، منوهًا بأن أسعار المتر في جميع الوحدات تتراوح بين 11 و13 ألف جنيه.





وأكد أنه تم الانتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية للمشروع بالكامل، مشيرًا إلى أن مدة التقسيط بالمشروع تصل إلى عامين.



