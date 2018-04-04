النساجون الشرقيون تقر زيادة التبرعات إلى 20 مليون جنيه خلال 2018

رجب عز الدين









وافقت عمومية شركة النساجون الشرقيون على زيادة قيمة التبرعات إلى 20 مليون جنيه، خلال العام الحالى 2018.





وقالت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، إن العمومية المنعقدة 28 مارس الماضى اعتمدت التبرعات التى تمّت خلال 2017 ورخّصت فى زيادتها إلى 20 مليون جنيه خلال 2018.





كما وافقت العمومية على شراء قطعة أرض بمدينة العاشر من رمضان، إضافة إلى محولي كهرباء بقيمة إجمالية 69.3 مليون جنيه تقريبًا.





وأقرّت "العمومية" توزيعات نقدية على المساهمين عن 2017 بقيمة 665.1 مليون جنيه، وترحيل نحو 129.15 مليون جنيه للعام المقبل.





وارتفعت أرباح الشركة إلى 742 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 529 مليونًا فى 2016.



