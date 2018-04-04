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سيـــاســة
انتهاء أزمة الجندي مع النواب بعد تدخل رئيس الوزراء
الأربعاء 04 أبريل 2018 05:59 م
إسماعيل يناقش الجندي في تصريحاته الأخيرة بحق النواب
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إسماعيل يناقش الجندي في تصريحاته الأخيرة بحق النواب
ياسمين فواز
أنهي شريف اسماعيل رئيس الوزراء أزمة وزير التنمية المحلية اللواء ابو بكر الجندى مع نواب البرلمان، بعد زيارته اليوم الاربعاء الي الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب وبرفقته الجندى.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال، إن أزمة وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، مع نواب البرلمان "انتهت بعد زيارة رئيس الوزراء يرافقه الجندي"، مقر المجلس اليوم.
وردا على سؤال من محرري البرلمان، عقب اللقاء، بشأن ما إذا كان المجلس، قد قبل اعتذار الجندي، عن تصريحاته التي قال فيها إنه "يلقي طلبات النواب في الزبالة"، أجاب عبد العال: "خلاص كل شيء تمام".
وبالمثل، قال وزير شؤون مجلس النواب المستشار عمر مروان، إن الأزمة "تم احتواءها"، وأضاف مروان في تصريح مقتضب لمحرري البرلمان، بعد اللقاء: "الأزمة انتهت"، وكرر مروان كلامه مؤكدا بالقول: "الأزمة تم احتواءها بين كبيرين بحثا الموضوع"، في إشارة للقاء عبد العال وإسماعيل.
من جانبه، اكتفى وزير التنمية المحلية اللواء أبو بكر الجندي، بالصمت، بعد لقائه عبد العال، مع رئيس الحكومة شريف إسماعيل، ورفض الرد على أية أسئلة، بشأن ما دار في اللقاء مع رئيس مجلس النواب، الذي تعهد لأعضاء البرلمان في جلسة الاثنين الماضي، بـ"استرداد كرامة المجلس"، ردا على تصريحات الجندي التي قال فيها إنه "يلقي بطلبات النواب وتوصياتهم بخصوص اختيار قيادات الحكم المحلي في الزبالة".
وكان الأمين العام لائتلاف دعم مصر، صاحب الأغلبية النيابية، النائب مجدي مرشد، قد دعا الجندي، في جلسة الاثنين الماضي، للاستقالة، مشددا على أن دور البرلمان يتمثل في محاربة الفساد، ومراقبة أداء الوزراء والمسؤولين التنفيذيين.
واستقبل مجلس النواب، عصر اليوم، رئيس الوزراء شريف إسماعيل، ووزير التنمية المحلية، في زيارة لم يكن معلنا عنها رسميا، حيث توجها مباشرة إلى مكتب رئيس المجلس علي عبد العال، بعد يومين اثنين، من مطالبة عدد من النواب باعتذار الحكومة وإقالة الجندي، ردا على تصريحات الأخير المثيرة للجدل، والتي اعتبرها النواب "إهانة للمؤسسة التشريعية في البلاد".
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