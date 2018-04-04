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التضامن تجرى قرعة اختيار حجاج الجمعيات الأهلية غدا
الأربعاء 04 أبريل 2018 05:36 م
حجاج بيت الله الحرام
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حجاج بيت الله الحرام
المال- خاص
تجرى غدا وزارة التضامن الاجتماعي القرعة المركزية لاختيار حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الجمهورية بديوان عام الوزارة بالعجوزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا
وسيتم إضافة عنوان رابط نتيجة القرعة على موقع وزارة التضامن الاجتماعي moss.gov.eg
كما سيتم إعلان النتيجة على بوابة الحج الموحد Hij.moi.gov.eg وعلى موقع المؤسسة القومية للحج hijjfoundation.org.eg وستعلن أيضا أسعار الحج لكل المستويات.
ستجرى القرعة الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي وأيمن عبد الموجود المدير التنفيذي للمؤسسة القومية لتيسير أعمال الحج والعمرة بوزارة التضامن الاجتماعي في مقر الوزارة، بحضور الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق والدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية
وقد تقدم إلى قرعة حج الجمعيات هذا العام 34 ألف مواطن، وذلك بعد استبعاد الطلبات التي تم تسجيلها في حج القرعة التابع لوزارة الداخلية، والتي اعلنت من قبل ومن سبق لهم أداء فريضة الحج خلال السنوات الخمسة الماضية وسيتم اختيار 12 ألف من المتقدمين وسيتم أيضا توزيع تأشيرات الحج على المحافظات بحسب تعداد السكان لكل محافظة
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