ايديتا للصناعات الغذائية تقر التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه خلال 2018

شركة ايديتا

رجب عزالدين



وافقت عمومية شركة ايديتا للصناعات الغذائية على التبرع بقيمة 5 مليون جنيه خلال العام الحالى 2018.



وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن العمومية المنعقدة فى 27 مارس الماضى فوضت مجلس الإدارة بالتبرع بحد أقصى 5 مليون جنيه خلال 2018 مشيرة إلى أنها لم تقم بتبرعات خلال 2017.



كما واففت العمومية على حساب توزيع الارباح المقترح على المساهمين والبالغ 85 مليون جنيه فى شكل كوبون نقدى بقيمة 11 قرش للسهم الواحد.



وارتفعت أرباح الشركة إلى 243 مليون جنيه خلال 2017 مقارنة بنحو 168 مليون جنيه فى 2016.



ويبلغ رأسمال الشركة 145.07 مليون جنيه، موزعا على 725.36 مليون سهم، بواقع 0.20 جنيه للسهم.





