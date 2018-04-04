القاضى يلتقي قيادات شركة اتصالات مصر‎ ويبحث مستجدات خططها

القاضى يلتقي قيادات شركة اتصالات مصر‎



المال – خاص :



التقى المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء، قيادات شركة اتصالات مصر، وذلك خلال زيارته لمقر الشركة الرئيسي بالتجمع الخامس، وكان في استقباله المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذي للشركة.



تأتي هذه الزيارة في إطار الجولات التي يقوم بها وزير الاتصالات لزيارة الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتأكيد على اهتمام الدولة برعاية الشركات والمستثمرين في السوق المصري، والمتابعة المستمرة لأحدث مستجدات خطط الشركات التي تعد شركاء التنمية في القطاع الذي استطاع تحقيق معدلات نمو سريعة تعد من أكبر معدلات النمو ضمن قطاعات الدولة المختلفة.



وأشاد القاضى خلال زيارته بالتواجد المتميز لشركة اتصالات مصر على مدار 10 سنوات داخل قطاع الاتصالات المصري موجهًا الشكر لكافة العاملين والادارة بالشركة، مشيدا بالدور الذي يلعبه العاملون بالشركة منذ تأسيسها للارتقاء بها.



وقام الوزير خلال زيارته بجولة تفقدية لمختلف قطاعات الشركة، كما اطلع على أحدث وسائل التكنولوجيا التي تعتمد عليها الشركة ومجهوداتها في رفع كفاءة شبكتها لتقديم أفضل خدمة للمستخدم،



وأشار إلى أهمية الجهود التي تبذلها الشركة لاستقدام أحدث التكنولوجيات في مجال المحمول، وهو الأمر الذي ينعكس بطبيعة الحال على تقديم خدمات متطورة للمستخدم.



من جانبه أعرب المهندس حازم متولي عن سعادته بزيارة وزير الاتصالات الى مقر الشركة.



وأكد أن تلك الزيارة تمثل أهمية كبيرة للشركة والعاملين فيها، وهو دليل هام على أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تولي اهتماما كبيرا بشركات المحمول وقطاع الاتصالات.



وأشاد بجهود الوزير في إطار تمكين شركات المحمول من الأدوات التي تجعلها قادرة دائماً على تقديم أفضل منتج للمواطن المصري بجودة عالية وأسعار مناسبة



ولفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلها الوزير والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمنح الشركات تراخيص تقديم تكنولوجيا الجيل الرابع وخدمات الاتصالات المتكاملة بعد سنوات من الانتظار.



وأضاف «حجم استثمارات اتصالات في مصر تجاوز 44 مليار جنيه خلال 10 سنوات الماضية، كما نكثف جهودنا للمساهمة في تغطية المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة بإنجازها في السنوات الأخيرةعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مشروعات الطرق القومية الجديدة، وتأتي هذه الجهود بفضل سواعد ما يزيد عن 4000 موظف بشركة اتصالات مصر».



كما استعرض متولي خطط الشركة الطموحة التي نجحت في زيادة رأس مال الشركة بنحو 4.5 مليار جنيه من قبل المستثمرين في الشركة ليصبح إجمالي رأس مال الشركة المدفوع في السوق المصري 19 مليار و432 مليون جنيه مصري، وهو ما يؤكد على أهمية الاستثمار في السوق المصري.



وأشار إلى اهتمام الشركة بشكل كبير بملف المسؤولية المجتمعية وبالأخص في مجال الصحة، حيث قامت الشركة بتوصيل مياه الشرب لنحو ٥٠٠ ألف منزل في القري الفقيرة، وعلاج حوالي ٢٠٠٠ حالة فيروس سي.