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بورصة وشركات
الأداء المتباين يسيطر على تعاملات البورصة حتى ختام الأربعاء
الأربعاء 04 أبريل 2018 04:15 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على تباين ملحوظ بين مؤشراتها صعودا وهبوطا وسط اتجاه بيعى للمصريين
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.10% عند مستوى 17509نقطة.
بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.75% عند مستوى 868 نقطة،وهبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 0.23% عند مستوى 2251 نقطة.
بينما هبط مؤشر «EGX50» بنسبة 0.66% عند مستوى 2994 نقطة، فى حين صعد نظيره العشرينى بنسبة 0.39% عند مستوى 18053نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 2.5 مليار جنيه تقريبا على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات الأفراد المصريين و العرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 56.8 مليون جنيه و44.2 مليون جنيه و129.1مليون جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية و الاجنبية والأفراد الأجانب للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 171.1 مليون جنيه و 55.5 مليون جنيه و3.4 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 41 سهم من إجمالى 188سهما متداولا،بينما هبط 116 وبقى 31 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة الثلاثاء على هبوط جماعى لمؤشراتها باستثناء egx100 وسط اتجاه بيعى للعرب والمصريين
وفي هذا الصدد، هبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 1.09% عند مستوى 17492نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.29% عند مستوى 874 نقطة .
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